Hasadı başladı: Dalından koparan derman buluyor! Bağı 30 lira

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Manisa’nın Demirci ilçesi, baharın gelişiyle birlikte doğanın sunduğu zenginliklerden birine daha ev sahipliği yapıyor.

Bin 200 metre rakımlı dağlık bölgelerde hiçbir tarımsal müdahale olmadan kendiliğinden yetişen çaşır otu, hem yöre halkı hem de doğal ürün meraklıları için vazgeçilmez bir nimet haline geldi.

Nisan ortalarında ortaya çıkan çaşır, sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda alternatif tıpta da kendine yer buluyor.

Özellikle sindirim ve bağışıklık sistemine olan faydaları nedeniyle şifa kaynağı olarak bilinen bu bitki, halk arasında bilinçli şekilde toplanıyor ve tüketiliyor.

BAĞI 30 TL

Köy sakinleri sabahın erken saatlerinde yola çıkarak sarp arazilerde bu değerli otu topluyor. Sepetlerini dolduran köylüler, Demirci sokaklarında kurdukları tezgahlarda çaşır otunu satışa sunuyor.

Bağı 30 TL’den satılan bu doğal ürün, özellikle nisan sonu ile mayıs sonu arasında yoğun talep görüyor.

HEM ÇİĞ HEM TURŞU OLARAK TÜKETİLİYOR

Çaşır otu sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda doğal tıp alanında da ön plana çıkıyor. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, mide şikâyetleri gibi pek çok probleme karşı çiğ olarak tüketilen bu ot, halk arasında “doğal ilaç” olarak görülüyor. Özellikle turşu olarak kurulan çaşır, yıl boyunca sofralarda yer buluyor.

GÜBRESİZ İLAÇSIZ YETİŞİYOR

Hiçbir zirai müdahale olmadan, gübre ya da ilaç kullanılmadan yetişen çaşır otu, doğallığıyla da dikkat çekiyor. Doğal yaşamı benimseyenlerin ve katkısız beslenmeye özen gösterenlerin gözdesi haline gelen bu bitki, hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir tüketim modelini destekliyor.

Sadece şifa değil, aynı zamanda ekonomik değer de taşıyan çaşır otu, bölge halkı için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. Özellikle kadınların ve yaşlıların da katıldığı bu doğal hasat süreci, kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.