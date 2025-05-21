Hasadı başladı: Hollanda ve İngiltere’den sipariş yağıyor

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Eber Gölü’nde kamış hasadı başladı.

Türkiye’nin sayılı doğal göllerinden biri olan Eber, sadece doğal güzelliğiyle değil, ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor.

Gölden toplanan kamışlar, hem yurt içinde hem de Avrupa pazarında geniş bir kullanım alanı buluyor.

Derekarabağ köyü yakınlarındaki tesislerde işlenen kamışlar, başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine çatı kaplama ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. Yurt içinde ise genellikle kamelya yapımı ve iç mekan dekorasyonunda tercih ediliyor.

Kamışlar, toplanma sürecinin ardından boylarına göre ayıklanıp balya haline getiriliyor.

Patpat adı verilen tarım araçlarıyla transfer noktalarına taşınan ürünler, buradan tırlara yüklenerek ihracat rotasına giriyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte bölgede kurulan işleme tesislerinde çok sayıda kadın ve erkek istihdam ediliyor.

Yaklaşık 5 aylık bir süreçte aralıksız çalışan emekçiler, hem geçimlerini sağlıyor hem de Türkiye’nin doğal ürün ihracatına katkı sunuyor.

REKOLTEDE YÜZDE 90’A VARAN DÜŞÜŞ

Derekarabağ köyünde kurulu tesislerden birinin sahibi olan Hüseyin Kılıç, İHA muhabirine konuştu.

Toplanan kamışların Bolvadin’den yurt içi ve yurt dışına gönderilmesi sürecini anlatan Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl ürünlerimizdeki rekolte gölün yanma sebebinden dolayı önceki yıllara göre yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştü. Bunun nedeni gölün susuz kalması ve yanmasından dolayı. Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl 400’e kadar düştü. Ürünleri Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yolluyoruz. Oralarda doğal izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Betondan daha iyi çünkü hava alma özelliği var. Yurt dışından ürünü ilgi büyük inşallah bu ilgi yurt içi piyasadan da olacak.”