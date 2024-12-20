Hasadı başladı, istihdam kapısı aralandı: Kilosu 10 TL’den satılıyor

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip ünlü Kadirli turpunun hasadı başladı.

Bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olan turp, bu yıl fiyatıyla sevindirirken rekolte düşüklüğü nedeniyle üreticiyi düşündürüyor.

Tarlalardan toplanan turplar, Savrun Çayı'nda geleneksel yöntemlerle yıkanarak toprağından arındırılıyor.

Daha sonra boyutlarına göre ayrılan turplar, kilogramı 10-15 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

KİLOSU 10-15 TL'DEN SATILIYOR

AA muhabirine konuşan Kadirli Ziraat Odası 2. Başkanı Mustafa Serin, turpun ilçede yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sağladığını belirtti.

Mevsimin sıcak geçtiğini belirten Serin, "Kadirli turpunun ülkeye getirisi çok yüksek. Bu sene fiyatlar çok iyi ancak verimde maalesef kuraklığa bağlı düşüş var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Ürünün fiyatının iyi olmasına seviniyoruz." dedi.

Rekoltenin düştüğünü belirten Serin, “Geçen yıl turpun kilogramı 5 liraydı şu an 10-15 lira arasında. Bu sene 1000 dekar alanda ekim yaptık. Verimimiz düştü ancak fiyat yüksek olunca yüzümüz güldü.” dedi.