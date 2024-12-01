Hasadı başladı: Kemikleri çelik gibi yapıyor; tarlada 25, markette 80 lira…

Haber Merkezi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meşhur hurma hasadı başladı.

İriliği ve lezzetiyle öne çıkan hurmalar, büyük bir özenle toplanarak kasalara yerleştiriliyor.

Ancak üreticiler, bu yıl verimin düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Üretici Veysel Avcı, “Bu yıl verimde düşüklük var beyaz sinekten dolayı. Kalite olarak çok güzel, ürün iç pazara satılıyor. Ürün hem sofralık hem de kurutmalık olarak tüketiliyor. Fiyatlar bu yıl biz 25 liradan verdik şu anda marketlerde 70-80 liradan satıldığını duydum” dedi.

KEMİKLERİ BETON GİBİ YAPIYOR

Hurma, sadece lezzetiyle değil, sağlık için sunduğu mucizevi faydalarıyla da dikkat çekiyor.

İçeriğinde bolca A ve C vitamini barındıran hurma, manganez açısından da zengin bir kaynak. Bu değerli meyve, sindirim sistemini destekleyerek gastrointestinal hastalıkların riskini azaltıyor ve kalp sağlığını koruyor.

Ayrıca, beyin fonksiyonlarını geliştirip kemik sağlığını güçlendiren hurma, hamilelik döneminde de önemli bir yardımcı. Özellikle normal doğum yapacak anne adaylarında rahim ağzının genişlemesini kolaylaştırdığı biliniyor.