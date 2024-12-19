Hasadı başladı: Tarlada 15, pazarda 30 TL! Kemikleri beton gibi yapıyor

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Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Bafra Ovası’nda, beyaz lahana hasadı başladı.

Kızılırmak Nehri'nin suladığı ovada bu yıl 25 bin dekarlık alana beyaz lahana ekildi.

Ancak, Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan sel felaketi nedeniyle üretim alanlarında yaklaşık 7 bin dekarlık bir düşüş yaşandı.

AA Muhabirine konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, beyaz lahanada bu sezon 135 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Tosuner, “Hibrit ve beyaz lahananın Türkiye'de en kaliteli ve en lezzetlisi Bafra Ovası'nda yetişiyor. Beyaz lahana olarak 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında, net resmi rakamlara göre, 25 ile 26 bin dekar ekili alan var. Ağustos ve eylül ayında yaşanan sel felaketinde büyük kayıp var. Ovada yaklaşık 7 bin dekar alan gibi bir düşüş var.” dedi.

TARLADA 15, PAZARDA 30 LİRA

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, sel felaketinin fiyat artışında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Tosuner, “Pazarda 25 lira ile 30 liradan satışlar devam ediyor. Pazara yakın olan bir yerde bu fiyatlara satılıyorsa, büyük şehirlerde bu rakamlar 35, 40 ve 50 lirayı buluyor. Burada tüketici mağdur oluyor. Seller yaşanmasaydı fiyatlar bu kadar yükselmezdi.” dedi.

Bafra Ovası’nda üretilen beyaz lahananın yüzde 70’i iç piyasada tüketilirken, yüzde 30’u Rusya ve Ukrayna’ya ihraç ediliyor. Tosuner, bu ihracatın bölge ekonomisine önemli bir katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Sağlığa olan faydalarıyla da öne çıkan beyaz lahana, içeriğindeki K vitamini sayesinde kemik sağlığını destekliyor.