Hasadı başladı: Tek tek toplanıp salamuraya yatırılıyor…

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden zeytinyağlı sarmaların başrol oyuncusu Yapıncak asma yaprağı için hasat sezonu başladı.

Sabahın erken saatlerinden akşam serinliğine kadar süren toplama çalışmaları, üreticilerin yoğun emeğiyle devam ediyor.

“Kınalı yapıncak” olarak da bilinen bu özel üzüm çeşidinin yaprağı, tüysüz, ince, az damarlı ve narin yapısıyla dikkat çekiyor.

Bu özellikleri sayesinde özellikle sarma ve dolma yapımında kolaylık sağlıyor ve sofralarda aranan bir lezzet oluyor.

2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı” adıyla coğrafi işaret alan ürün, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Taze olarak satılan yapraklar, aynı zamanda salamura şeklinde uzun süreli tüketim için de işleniyor.

HASADI 1 AY DEVAM EDECEK

AA’da yer alan habere göre; Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, bu yaprağın değerini belirleyen temel unsurun “tüysüz, az damarlı ve ince yapılı olması” olduğunu vurguladı.

Coğrafi işaret almasının ardından ülkede daha fazla tanındığını belirten Seçkin, "Yaprağının ince olmasından, sarmasının lezzetinden dolayı Trakya'da tercih edilmektedir" dedi.

Ayrıca, "Yapıncak yaprağının arkasında tüylülüğü ve dilimliği azdır. Bunlar zaten sarmalık olabilecek yaprakta istediğimiz özelliktir. Bundan dolayı yöre halkı tarafından tercih edilmektedir. Yapıncak'ın kent genelinde hasadı bir ay boyunca devam edecek" şeklinde konuştu.

Salamura için tarif veren Seçkin, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Yaprak daha çok salamura şeklinde tüketiliyor. Hasadı gerçekleştirilen yapraklar bekletilmeden salamurada işlenmektedir. Yaprak için yüzde 10 tuz, yüzde 1 limon tozu içeren su hazırlanıyor. Yıkanan yaprakları 4 ile 5 hafta fermantasyon ederek bekletiyoruz. Burada bekleyen yapraklarımızı suyundan alıp, sularının süzülmesini beklettikten sonra 500 gramlık ambalajlarla paketleyerek enstitümüz bünyesinde satışını gerçekleştirmekteyiz"