Hasadı başladı! Yiyen kış boyu hasta olmuyor: Tazesi 100, kurusu 600 TL

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Karadeniz'in yanı sıra Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen ve "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat dönemi başladı.

Bu yıl, mevcut hurma bahçeleri ile birlikte Trabzon ve Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlükleri’nin destekleriyle yeni bahçeler de oluşturuldu. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine gelerek özenle hurma topluyor.

Trabzon hurması, yumuşak yapısı nedeniyle dikkatle toplanıyor. Hasat edilen hurmalar, kasalara özenle dizilerek satışa hazırlanıyor. Özellikle kurutularak tüketilen bu meyve, hasat tamamlandıktan sonra bir dizi işlemden geçiriliyor.

Doğal ve sağlıklı bir besin kaynağı olarak öne çıkan Trabzon hurmasının yaş meyvesi 100 TL'den alıcı bulurken, kurutulmuş hali ise 600 TL’ye satılıyor.

Sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor.

CENNET HURMASININ FAYDALARI

· Cennet hurması, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur, bu da birçok kronik hastalığın riskini düşürür.

· Kalp ve diyabet gibi ciddi hastalıkların oluşma riskini azaltarak, genel sağlık durumunu iyileştirir.

· İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kansızlık riskini minimize eder.

· Cennet hurması, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırır.

· Görme yetisini koruyan antioksidanlar içerir, bu sayede göz sağlığına katkıda bulunur.

· Gastrit ve ülser gibi mide sorunlarını azaltmada etkili olur.