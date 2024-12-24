Hasadı başlamadan dalından satışı başladı! 35 ülkeye gönderiliyor, kilosu 15 TL’de alıcı buluyor

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2023 yılında yaklaşık 1,9 milyon tonluk mandalina üretimi ile dünyada üçüncü sırada yer alan ülkemizde mandalina hasadı başladı.

Mandalina üretiminin önemli merkezlerinden İzmir'de ise 2024 yılı için 45 bin 502 dekar alanda hasatta toplamda 152 bin 16 ton rekolte bekleniyor.

Lezzetiyle nam salmış olan mandalinalar, çoğunlukla çekirdeksiz, kolay soyulabilen ve ihracat için tercih edilen satsuma cinsi olanlarından üretiliyor.

Özellikle Rusya, Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere 35 ülkeye ihracatı gerçekleşen mandalinalarda, hasadın son günleri yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelerek mandalinaları toplayan üreticiler ve işçiler, yoğun mesai harcıyor.

KİLOSU 15 TL’DEN ALICI BULUYOR

Mandalina üretiminde oldukça önemli merkezlerden olan İzmir’de üreticiler ürünlerini kilosu 15 TL’den satışa çıkarıyor.

Mandalina yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ndeki üreticilerden Recep Filiz ise 60 dönümde üretim yaptığını aktardı.

Bu yıl güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini anlatan Filiz, "Bu yıl rekolte, ürün ve fiyat çok güzel. Dalından kilogramını 15 liradan verdim. Adana'da rekoltenin az olmasından dolayı tüccarlar temmuz ayında bir hafta içerisinde Gümüldür'deki mandalinaları dalından satın aldı. Biz 10-12 liradan satacağımızı düşünürken 15 liradan satıldı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA