Haşere avcıları dikkat: Bu böceği zarar veren yandı! 557 bin lira ceza kesiliyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ortaya çıkan ve nesli tükenme tehlike altında olan türler arasında yer alan bu böceğe zarar veren yandı!
Yaz dönemlerinde artan haşere sıkıntısı çeşitli kimyasal ya da doğal yöntemlerle önlenmeye çalışırken bu böceği gören hazır ola geçiyor.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan böceği gören zarar vermeyi aklında bile geçirmiyor.
CEZASI 557 BİN TL!
Nesli tehdit altında olan ve literatürde (Lucanus Cervus) ismiyle bilinen geyik böceğine zarar vermek pahalıya patlıyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, böceği öldüren ya da doğadan alan kişilere 557 bin lira kadar idari para cezası uygulandığını belirtildi.