Haşere avcıları dikkat: Bu böceği zarar veren yandı! 557 bin lira ceza kesiliyor Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan haşere sorunu hem kimyasal ilaçları hem de doğal yöntemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak Tunceli’de ortaya çıkan bu böceğe zarar veren yandı. Zarar verenlere ya da izinsiz alanlar 557 bin lira ceza kesiliyor.