Haşhaş ve anason yemek caiz mi? Haşhaşlı ve anasonlu ürünlere dikkat... Uyuşturucu maddeler elde edilen haşhaş ve anason, ham haliyle çeşitli tariflerde kullanılabiliyor. Bu kapsamda Müslümanlar, haşhaş ve anason yemek caiz midir sorusuna yanıt arıyor. İşte cevabı...

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Haşhaş, çeşitli hamur işlerinde kullanılan bir tohumdur. Anason da aynı şekilde aromasından destek alınan bir bitkidir, çay olarak da tüketilebilir.

Aynı zamanda haşhaş ve anasonun içki/uyuşturucu yapımında kullanılması Müslümanların kafasında soru işareti oluşturmaktadır.

Bu kapsamda "anason ve haşhaş yemek caiz midir" sorusu gündeme gelmektedir.

Peki, anason çayı haram mı? Haşhaş yemek günah mıdır? İşte yanıtı...

Haşhaş ve anason yemek caiz midir

Sorularla İslamiyet'ten alınan bilgilere göre, Haşhaş, arpa ve buğday gibi zati itibarıyla helal olan bir bitkidir ve onun bu hâliyle yenmesinde elbette bir mahzur yoktur. Fakat o, çeşitli uyuşturucularda hammadde olarak kullanılıyorsa -ki kullanılıyor- burada mahzurlu olan haşhaş değil, ondan elde edilen üründür.

Kaldı ki bu mahzur, sadece haşhaş için değil arpa, buğday, anason, üzüm gibi şeyler için de geçerlidir. Bilindiği gibi arpa, buğday, biranın; üzüm, şarabın; anason ise rakının hammaddesini oluşturmaktadır ki, bu ürünler, İslam’da haramdır.

Ayrıca haşhaş sadece uyuşturucu sahasında değil, ilaç sanayiinde kullanılmakta ve birçok ilacın muhteviyatında çeşitli oranlarda yer almaktadır. Bu açıdan, böylesi istifade kapılarını kapamak, haşhaşı, arpa, buğday, üzüm ve anasonu mahkum etmek doğru değildir.