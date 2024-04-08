Haşlama suyunu dökenler yandı! Yumurtayı haşladığınız o su bakın ne işe yarıyormuş… Kahvaltıların vazgeçilmezi olarak tüketilen yumurta sağlık açısından oldukça faydalıdır. Meğer en az kendisi kadar haşlama suyu da faydalıymış. Bakın, yumurta haşlama suyu ne işe yarıyormuş…

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Kahvaltılarda mutlaka tüketilen yumurta içeriğindeki zengin mineraller ve protein sayesinde sağlığınız için birçok fayda sunuyor. Sağlığımız açısından bu denli faydalı olan yumurtanın en az kendisi kadar yumurtayı haşladığımız su da adeta hazine kadar kıymetli.

Yumurta kabuğundaki proteinler kaynama sırasında suda çözünüyor ve resmen mucizevi bir karışıma dönüşüyor. Bu nedenle kaynayan yumurta suyunun dökülmemesi ve hatta saklanıp daha sonra önemli bir takım işlerde kullanılabilecek bir mucize oluyor.

Haşlama suyunun faydaları….

Bu faydaları öğrendikten sonra bu zamana kadar döktüğünüz haşlama suları için pişman olacaksınız. Saç bakımından bitki bakımına kadar etki ediyormuş. İşte, o faydaları…

Kaynayan yumurtaların suyunu dökmeyip saçlarınızı yıkadıktan sonra durulama işlemini bu su ile yaparsanız saçınızı güçlendiren etkiyi görecek ve daha güçlü ve parlak saçlara sahip olacaksınız

Aynı zamanda yumurta suyu bağışıklık sistemini de güçlendiren bir mucize olarak da kullanılabilir. Kahvaltıların vazgeçilmezi, protein kaynağı yumurtanın suyunun, kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği de halk arasında oldukça fazla konuşulur. Ayrıca kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği de bilinen bu su sağlığınız için bulunmaz bir nimettir.

Son olarak yumurta suyunun içerisindeki kalsiyum sayesinde evdeki bitkileriniz içinde oldukça faydalı bir besin kaynağı olacaktır. Normal su yerine yumurta suyu dökülen bitkilerin çiçeklerinin daha canlı olmasını sağlar.

Özellikle de sardunya için adeta can suyu olan yumurta suyu, çiçeklerin sağlıklı görünmesine son derece yardımcı olma özelliğiyle de biliniyor. Sardunyanın yanı sıra yumurta suyu menekşe gibi pek çok çiçeğe de oldukça fazla fayda sağlar.