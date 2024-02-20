Hastalık uğramıyor! Her sabah çayını demleyin sağlığınıza sağlık ekleyin… Doğal yöntemler ile bağışıklığınızı güçlendirmeniz veya bulunan hastalıklarınızı gidermeniz mümkün olabiliyor. İşte, her sabah demleyeceğiniz bu çay ile sağlığınıza sağlık ekleyerek hastalıkları bertaraf edeceksiniz…

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Türlü baharat ve otlar yardımıyla sağlığa faydalı olabilecek birçok içecek yapılabilmesi mümkün. Bu sağlığınıza dost olan içecekler düzenli tüketildiğinde ise olumlu etkileri ile faydalarını gösterirler.

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu çay ile kendi ellerinizle adeta bir şifa deposu yapmış olacaksınız.

Zencefil, sağlığa karşı olumlu etkileri tartışılmaz bir bitkidir ve faydaları da saymakla bitmez. Tazesi, kurusu veya tozu fark etmeksizin sağlığınız üzerindeki faydalarını göstermekte oldukça başarılıdır.

Zencefil çayı

Her sabah düzenli olarak demleyeceğiniz kuru zencefil çayı o rahatsızlıklar için bire bir. Özellikle damar tıkanıklığına iyi gelmesiyle bilinen zencefil çayı düzenli tüketildiği takdirde kardiyovasküler sistemi de düzenliyor.

Asya’ya özgü olan bu bitki senelerce türlü hastalıkların şifasında kullanılmıştır. En belirgin etkisini öksürük üzerinde gösteren zencefil akciğerlerin rahatlaması için oldukça etkilidir.

Vücudun bağışıklık sistemini dengeleyerek gribal enfeksiyonlara karşı direncinizi arttırır. Hastalık sırasında tüketildiğinde ise kısa sürede iyileştirici etkisini göstererek toparlanmanızı sağlar.

Geceleri zehir eden ağrısının belki de hiçbir ağrıyla ölçülmediği diş ağrısı üzerinde de oldukça etkilidir. Sancıyı hafifletici etkisiyle gecelerinizi zehir eden diş ağrılarınız esnasında da tüketebilirsiniz.

Kuru zencefil çayı tarifi

Tadı oldukça baskın ve acı olan zencefilin çayını demlerken koyduğunuz tutar oldukça önemlidir.

1 bardak kaynar suya ekleyeceğiniz 2 adet kuru zencefil çayınızın kıvamında olmasını sağlayacak. Demlenmesinin ardından zencefilin keskin tadını kırmak adına içerisine tatlandırmak için bal ve limonda ekleyerek tüketebilirsiniz.