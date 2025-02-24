Hastaneye gidecekler dikkat: Muayene ücretleri değişti! İşte yeni fiyatlar

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanan yeni düzenleme kapsamında muayene katılım ücretlerinde güncellemeye gidildi.

Bu kapsamda, hekim ve diş hekimi muayenesi için alınacak katılım payı miktarlarında değişiklik dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığına bağlı, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri, sağlık uygulama ve eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü. Ayrıca, aile hekimi sevklerinde %50 indirim uygulanacağı belirtildi.

KATILIM PAYI ALINMAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Bu karar, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Düzenlemede ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için belirtilen katılım payı 20 TL oldu. Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet ve vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde yapılan muayenelerde 20 TL katılım payı alınmasına karar verildi.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için ise katılım payı 50 TL olarak belirlendi. Bu ücret, özel hastanelerde ve özel sağlık kuruluşlarında yapılan muayeneler için geçerli olacak.