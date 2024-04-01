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Hatay'da kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

Hatay'da kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? 31 Mart Yerel Seçimlerinin sona ermesinin ardından seçim sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sonucu en çok merak edilen iller arasın bulunan Hatay'da hangi partinin kazandığı merak uyandırdı. İşte Hatay seçim sonuçları...