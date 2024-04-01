Hatay'da kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy sayma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.
Sandıkların açılmasının ardından vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı.
Sonucun en çok merak edildiği iller arasında yer alan Hatay'da seçim sonuçları belli oldu.
AK Parti'den Mehmet Öntürk ile CHP'den Lütfü Savaş arasında geçen yarışın sonucu merak uyandırdı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı.
Mehmet Öntürk oyların %44.47'sini alarak CHP'li Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.