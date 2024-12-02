Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

Alınan kötü sonuçların ardından başkan Hasan Arat'ın istifa etmesinden sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah beyazlılar 21 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı maçta takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.

Öte yandan Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor ise bu sezon oynadığı 12 maçta topladığı 7 puan ile 18. sırada yer alıyor.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Hatayspor, tek galibiyetini geçen sezon Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada aldı.

Futbolseverler Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.

İşte, Hatayspor - Beşiktaş maçının detayları...

Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık 2024 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'da başlayacak.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.