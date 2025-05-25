Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezonki en uzun serisini yakaladı.
Fenerbahçe ile Hatayspor arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Futbolseverler, Hatayspor - Fenerbahçe maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
İşte, Hatayspor - Fenerbahçe maçının detayları...
Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Hatayspor - Fenerbahçe maçı 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.