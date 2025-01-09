Hatır sigortası nedir, nasıl yapılır? Hatır sigortası kimlere yapılır?

Yağmur Dinç

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) sigortası, bir çalışanın hem sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi hem de iş gücü kaybı durumunda maddi güvenceye sahip olabilmesi için çok önemlidir.

Sigorta prim gününü tamamlayan vatandaşlar, yaşları geldiğinde emekli olabilmektedir. Bu nedenle, sigorta giriş günü de önem arz etmektedir.

Bazı vatandaşlar, özellikle çocuklarına erken sigorta girişi olsun diye "hatır sigortası"na başvurmaktadır.

Halk arasında bu ismiyle bilinen hatır sigortası, yakalandığında birçok cezaya sebep olabilir.

HATIR SİGORTASI NEDİR

Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.

Ancak halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali de ortaya çıkıyor.

Bu durum, işçinin çalışmadığı ancak çalışıyor gibi gösterildiği, sigortasının ise şirket tarafından ancak kendi ücretiyle ödendiği durumdur.

Uzmanlar, hatır sigortasının denetime takılması durumunda emekliliğin hayal olabileceğinin altını çiziyor.