Havacılık sektöründe bir devir kapanıyor! Ünü havayolu şirketi iflas kararını açıkladı

Haber Merkezi

ABD merkezli olan Silver Airways yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. ABD’nin bölgesel havayolu şirketleri arasında bulunan Silver Airways’ın iflasıyla birlikte havacılık sektöründe değişim yaratacak.

Şirket, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusu yaptığını duyurdu.

Bu süreçte, ek sermaye sağlayarak finansal yapılarını yeniden düzenlemeyi ve sektördeki rekabet güçlerini artırmayı planladıklarını ifade etti.

UÇULAR DEVAM EDECEK

İflas başvurusunun ardından şirket, yolcular üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm biletler geçerli olacak ve uçuşlar planlandığı gibi devam edecek.

Uçuş rezervasyonları, şirketin web sitesi ve diğer platformları üzerinden yapılabilecek. United Airlines ve JetBlue müşterileri, bağlı sadakat programları dahil, hizmetlerde herhangi bir kesinti yaşanmayacağını vurguladı.