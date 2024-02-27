Havada karada iş: THY 5 bin personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte pozisyonlar Türk Hava Yolları bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışmak üzere son sınıf veya yeni mezun adaylar alınacak. THY başvuru şartlarını ve detaylarını yayınladı. Peki, THY 5 bin personel alımı ne zaman? Nereden başvurulacak? Başvurular başladı mı, şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

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İş hayatına adım atacak olan adayların dikkatine...

Türk Hava Yolları, 2024 yılına kadar 5 bin yeni çalışanı aileye katmayı hedefliyor.

Adaylar THY personel alımı için başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada “Take-Off 101”, “Take-Off Jr.” ve “Take-Off Cadet” pozisyonları için alım yapılacağı duyuruldu.

THY’nin 5 bin personel alımı için başvuru bilgileri merak konusu oldu.

Peki, THY personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve yaş sınırı kaç? İşte detaylar...

THY 5 bin personel iş ilanı

THY, farklı kategorilerde iş ilanları yayınladı. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, ilanlar şöyle:

Take-Off 101: Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine part-time çalışma fırsatı. 12 ay süreyle THY bünyesinde çalışma imkanı. Başvuru şartı: 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak. Başvuru tarihi: 10 Mart 2024.

Take-Off Jr.: Lisans son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara tam zamanlı çalışma fırsatı. Başvuru şartı: 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu olmak. Başvuru tarihi: 10 Mart 2024.

Take-Off Cadet: Lisans mezunu ve ikinci pilot aday adayı olmak isteyenlere eğitim fırsatı. 2 yıl süreyle eğitim alacak adaylar, çeşitli haklardan faydalanacak. Başvuru şartı: 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş olmak. Başvuru tarihi: 30 Nisan 2024.

Detaylar için THY iş ilanlarını ziyaret ediniz.

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