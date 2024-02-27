Havada karada iş: THY 5 bin personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte pozisyonlar

İş hayatına adım atacak olan adayların dikkatine...
Türk Hava Yolları, 2024 yılına kadar 5 bin yeni çalışanı aileye katmayı hedefliyor.
Adaylar THY personel alımı için başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada “Take-Off 101”, “Take-Off Jr.” ve “Take-Off Cadet” pozisyonları için alım yapılacağı duyuruldu.
THY’nin 5 bin personel alımı için başvuru bilgileri merak konusu oldu.
Peki, THY personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve yaş sınırı kaç? İşte detaylar...
THY 5 bin personel iş ilanı
THY, farklı kategorilerde iş ilanları yayınladı. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, ilanlar şöyle:
Take-Off 101: Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine part-time çalışma fırsatı. 12 ay süreyle THY bünyesinde çalışma imkanı. Başvuru şartı: 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak. Başvuru tarihi: 10 Mart 2024.
Take-Off Jr.: Lisans son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara tam zamanlı çalışma fırsatı. Başvuru şartı: 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu olmak. Başvuru tarihi: 10 Mart 2024.
Take-Off Cadet: Lisans mezunu ve ikinci pilot aday adayı olmak isteyenlere eğitim fırsatı. 2 yıl süreyle eğitim alacak adaylar, çeşitli haklardan faydalanacak. Başvuru şartı: 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş olmak. Başvuru tarihi: 30 Nisan 2024.
Detaylar için THY iş ilanlarını ziyaret ediniz.