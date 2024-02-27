Havada karada iş: THY 5 bin personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte pozisyonlar
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İş hayatına adım atacak olan adayların dikkatine...

Türk Hava Yolları, 2024 yılına kadar 5 bin yeni çalışanı aileye katmayı hedefliyor.

Adaylar THY personel alımı için başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada “Take-Off 101”, “Take-Off Jr.” ve “Take-Off Cadet” pozisyonları için alım yapılacağı duyuruldu.

THY’nin 5 bin personel alımı için başvuru bilgileri merak konusu oldu.

Peki, THY personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve yaş sınırı kaç? İşte detaylar...

THY 5 bin personel iş ilanı

THY, farklı kategorilerde iş ilanları yayınladı. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, ilanlar şöyle:

Take-Off 101: Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine part-time çalışma fırsatı. 12 ay süreyle THY bünyesinde çalışma imkanı. Başvuru şartı: 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak. Başvuru tarihi: 10 Mart 2024.

Take-Off Jr.: Lisans son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara tam zamanlı çalışma fırsatı. Başvuru şartı: 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu olmak. Başvuru tarihi: 10 Mart 2024.

Take-Off Cadet: Lisans mezunu ve ikinci pilot aday adayı olmak isteyenlere eğitim fırsatı. 2 yıl süreyle eğitim alacak adaylar, çeşitli haklardan faydalanacak. Başvuru şartı: 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş olmak. Başvuru tarihi: 30 Nisan 2024.

Detaylar için THY iş ilanlarını ziyaret ediniz.

THY açık pozisyonlar