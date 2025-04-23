Havalimanı görevlisi tüyoyu verdi: Bu renk bavul seçen bagaj sırası beklemiyor

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Tatile çıkarken ya da bir uçuşa hazırlanırken bavulunuzun rengini seçmek, çoğu zaman aklınıza gelmeyebilir.

Ancak, havalimanındaki kalabalıklık ve yoğunluk göz önüne alındığında, bavul renginin seyahatinizdeki rolü büyük önem taşıyor.

Özellikle bagaj kaybı, yolcuların en büyük korkularından biri haline gelirken, bavulunuzun doğru rengiyle bu riski minimuma indirebilirsiniz.

Havalimanı yetkilileri ve uzmanlar, tıpkı bagajınızın boyutu, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı gibi, bavulunuzun renginin de seyahatinizi kolaylaştırabileceğini belirtiyor.

Peki, hangi renkler seçilmeli?

BU RENKLERDEN UZAK DURUN

Seyahat hazırlıklarında bavul seçimi, genellikle konfor ve şıklık adına koyu renkleri tercih etmekle başlar. Ancak siyah, gri ve lacivert gibi koyu renkli bavullar, havalimanları yetkilileri tarafından “ayırt edilemez” olarak tanımlanıyor ve bagaj karışıklıklarına yol açabiliyor.

Bu da hem yolcular hem de havalimanı personeli için zaman kaybı yaratabiliyor.

FARK EDİLEBİLİR RENKLER TERCİH EDİN

Parlak ve dikkat çekici renkler, bagaj bandında hemen göze çarpar ve bavulunuzun kaybolma ihtimalini neredeyse sıfıra indirir.

Parlak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil gibi canlı renkler, bavulunuzu kalabalık bagaj bandında kolayca fark edilebilir kılar.

Ayrıca, pastel tonlar veya alışılmadık renk kombinasyonları da bagajınızın diğerleriyle karışmasını engeller.

Eğer şıklığından ödün vermek istemiyorsanız, desenli bavullar veya kişisel aksesuarlarla da bagajınızı farklılaştırabilirsiniz.