Havalimanlarında yeni dönem: Sistem tamamen değişti! O uygulamalar tarih oluyor

Haber Merkezi

Havalimanında saatler süren kuyruklar, biniş kartı arama telaşı ve check-in sırası artık tarih oluyor! Uluslararası hava yolculuğu, dijital çağın en büyük dönüşümlerinden birine hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yolcuların seyahat deneyimini kökten değiştirecek yeni bir uygulama olan üzerinde Dijital Seyahat Belgesi (Digital Travel Credential - DTC) çalışıyor.

Times'da yer alan habere göre, bu yeni sistem önümüzdeki üç yıl içinde küresel havalimanlarında kullanılmaya başlanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte yolcular, kimliklerini akıllı telefonları üzerinden doğrulayabilecek, check-in işlemi olmadan doğrudan güvenlik kontrolünden geçip uçağa binebilecekler.

BARKODLU BİNİŞ KARTLARI TARİH OLUYOR

Barkodlu biniş kartlarına veda etmeye hazırlanan bu sistemle, yolculuklar daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelmesi öngörülüyor.

Özellikle sık seyahat eden yolcular için büyük kolaylık sağlayacak dijital belgeler, aynı zamanda sahteciliğin önüne geçerek güvenlik açısından da devrim niteliğinde olacak.

Yeni kurallarla birlikte yolcular, uçuş biletini aldıkları anda telefonlarına bir seyahat belgesi indirecek. Uçuş rezervasyonunda değişiklik olması durumunda bu belge otomatik olarak güncellenecek.

PASORTLAR TELEFONLARA YÜKLENECEK

3 yıl içerisinde tüm havalimanlarında uygulamaya alınması beklenen yenilikler ile birlikte yolcular pasaportlarını telefonlarına yükleyebilecek ve havaalanındaki noktalardan yüz tanıma sistemleriyle geçebilecek. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak.

Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.