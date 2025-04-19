Havuç yemenin yan etkisi şaşırttı! Eğer fazla tüketirseniz...

Yağmur Uçar

ABD'de yaşayan bir kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birkaç günde yaptığı diyet nedeniyle yüzünün nasıl turuncuya döndüğünü açıkladı.

İlk başka sarılık olduğunu düşünen kadın acilen bir doktora göründü.

Muayenenin ardından durumun böyle olmadığını anladı.

Doktorlar kendisine vücudunun çok fazla beta karoten biriktirdiğini, bu yüzden de yüzünün turuncuya döndüğünü söyledi.

KAROTENEMİ RİSKİ

Tıbbi adıyla karotenemi olarak bilinen bu durum, aşırı havuç ve benzeri sebzelerin tüketilmesi nedeniyle meydana geliyor.

Havuç gibi sebzelerin aşırı tüketilmesi ciltte turuncumsu-sarı bir renk değişimine neden oluyor.

Tehlikeli olmayan bu durum sadece estetik açıdan insanları endişelendiriyor.