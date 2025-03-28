Havuçların üzerine bir iki damla damlatın, aylarca saklayın

Haber Merkezi

Göz sağlığı denince akla ilk gelen besinlerden biri olan havuç, içerdiği beta-karoten sayesinde gözlere oldukça faydalı.

Ancak havuçların uzun süre taze kalması bazen zor olabiliyor.

Havuçlar kısa sürede kararıp buruşabiliyor ve bu da hem görüntülerini hem de lezzetlerini olumsuz etkiliyor.

Neyse ki, havuçları uzun süre taze tutmanın basit bir yöntemi var.

HAVUÇLAR AYLARCA KARARMIYOR

Havuçların uzun süre taze kalması için yapmanız gereken ilk şey, havuçları rendelemektir.

Rendelediğiniz havuçları cam bir saklama kabına alın. Üzerine birkaç damla taze limon suyu gezdirin. Limonun içeriğindeki asit, havuçların kararmasını önleyerek taze kalmalarını sağlar.

Limon suyu işlemini yaptıktan sonra, cam saklama kabının kapağını sıkıca kapatın. Bu yöntem, havuçların hem nem kaybını hem de oksidasyon sürecini en aza indirir. Cam kap kullanmak, plastiğe göre daha sağlıklı ve havucun doğal tadını koruyan bir tercih olacaktır.