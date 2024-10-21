Hayvanları otlatırken buldu! Tamı tamına 2 bin 500 yıllık çıktı...

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2020 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesi Ormanlı Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Aytaç Alver hayvanlarını otlattığı sırada tarihi bir keşfe imza attı.

Alver tarafından bulunan ve Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen 'Taş Baba' heykeli geçmişiyle dikkat çekti.

Üzerindeki motifler dikkatini çeken Alver, Müze Müdürlüğü ile iletişime geçerek taşın incelenmesini istedi. Yapılan incelemeler sonucunda 2 bin 500 yıllık ortaya çıkan heykel restorasyonların ardından müzedeki yerini aldı.

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“Taş Baba” ismiyle anılan söz konusu heykel Erzurum müzesinde sergilenmeye başlandı. Bu heykellerin bozkırda, soylular için en yaygın mezar türü olan 'kurgan'larda, kişinin önemine uygun olarak yapıldığı biliniyor.

Erzurum Müzesi'nde sergilenen, elinde kase tutan ve belinde sıralı 4 kemer olan Taş Baba heykeli, Türk mezar gömme geleneklerinin en belirgin örneklerinden biri.

Erzurum Müzesi’nde bulunan uzmanlar, Taş Baba heykelinin İslamiyet'ten önceki Türkler tarafından büyük devlet adamlarının mezarlarına dikilen şahide taşları olduğunu belirtti.

Heykelin üzerindeki 'bengü bade kasesi' ve belindeki sıralı kemer, heykelin sahibinin yüksek rütbesini simgeliyor. Uzmanlar, heykelin benzerlerinin Orta Asya'da bulunduğunu, ancak Türkiye'de ilk örneğinin Erzurum Müzesi'nde sergilendiğini ifade ettiler.