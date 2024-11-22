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Son günlerde sosyal medyada gündeminin nabzını tutan vergi borçlarının silinmesi yönündeki iddialar hakkında açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "vergi borçları silindi" iddialarına kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Bakan Şimşek, vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir düzenleme olup olmadığı konusunda kamuoyunu bilgilendiren bir mesaj yayınladı. Peki vergi borçlarını silinecek mi? Gündemde büyük bir yankı uyandıran bu iddia doğru mu?

VERGİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Son günlerde gündemin nabzını tutan konuların başında yer alan vergi borçlarının silineceği yönündeki iddialar netlik kazandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenlemenin bulunmadığını vurguladı. Şimşek, "Usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından da, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, medyada yer alan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberin asılsız olduğunu belirtildi.

GİB tarafından yapılan açıklamada ise, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi özel durumlar haricinde vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine olanak veren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı açıkça ifade edildi. Açıklamada, "Tahakkuk etmiş vergi borçlarını, vergi cezalarını ya da bunların faizlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.