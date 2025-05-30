Haziran ayında ne ekilir? İşte, Haziran ayında ekilebilecek sebze ve meyveler

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Yaz mevsiminin başlangıcı olan Haziran, toprağın ısındığı, günlerin uzadığı ve güneş ışığının daha yoğun hissedildiği bir dönemdir.

Bu iklim koşulları, birçok sebze ve meyve türü için ideal bir ekim zamanı sunar.

Özellikle hobi bahçeciliğiyle uğraşanlar, balkonunda saksıda sebze yetiştirmek isteyenler ya da profesyonel tarımla ilgilenenler için Haziran ayı, verimli bir üretim sürecinin başlangıcı olabilir.

Bu ayda ekilen fideler kısa sürede gelişir ve yaz boyunca bol ürün verir. Peki, Haziran ayında hangi sebzeler ve meyveler ekilir?

1. Domates

Sıcağı seven domates, Haziran ayında toprakla buluştuğunda hızlı gelişim gösterir. Fidelerle dikim yapılması önerilir.

2. Biber (Çarliston, sivri, dolmalık)

Yüksek sıcaklıktan hoşlanan biber çeşitleri, Haziran ayında bahçe ve saksılara ekilebilir.

3. Salatalık

Kısa sürede büyüyen salatalık, özellikle güneşli alanlarda sağlıklı ürün verir. Toprak nemli tutulmalıdır.

4. Fasulye

Sırık ya da bodur türleriyle bilinen fasulye, Haziran ayında rahatlıkla ekilebilir. Hızlı çimlenir ve kısa sürede ürün verir.

5. Kabak (Sakız ve bal kabağı)

Hem yemeklik hem de tatlı yapımında kullanılan kabak, Haziran ayının en verimli sebzelerindendir.

6. Patlıcan

Sıcak iklimi seven patlıcan, Haziran ayında fide olarak dikilebilir. Derin ve verimli toprakları tercih eder.

7. Mısır

Geniş alanlarda yetiştirilen mısır, Haziran ayında ekildiğinde yaz sonuna kadar hasada hazır hale gelir.

8. Marul ve Roka (Yarı gölgede)

Yaz sıcaklarında biraz daha serin alanlarda yetiştirilebilen bu yeşillikler, Haziran ayında da ekilebilir.

Haziran Ayında Ekilebilecek Meyveler

1. Karpuz

Sıcak iklimin vazgeçilmezi olan karpuz, Haziran ayında toprakla buluştuğunda bol güneşle gelişimini hızla tamamlar.

2. Kavun

Karpuz gibi sıcağı seven kavun da Haziran ayında ekilerek yaz sonuna doğru lezzetli meyveler verir.

3. Çilek (Fide ile)

Çilek fideleri, Haziran ayında uygun bakımla ekildiğinde sezonun ilerleyen dönemlerinde meyve vermeye başlayabilir.