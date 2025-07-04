Haziran ayının en güçlü telefonları açıklandı: İşte zirvedeki model

Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda dünya çapında en çok tercih edilen platformlardan biri olan AnTuTu, Haziran 2025 döneminin en güçlü Android telefonlarını açıkladı.
Amiral gemisi modellerin yanı sıra orta segment telefonların da yer aldığı bu liste, teknoloji tutkunlarının yeni cihaz seçimlerinde önemli bir rehber niteliği taşıyor.
İşte Haziran 2025’in en güçlü Android telefonları:
HAZİRAN 2025’TEKİ EN GÜÇLÜ TELEFONLAR
- Red Magic 10S Pro+
- vivo X200 Ultra
- OPPO Find X8 Ultra (Uydu versiyonu)
- vivo X200s
- iQOO Neo10 Pro+
- Honor GT Pro
- OnePlus Ace 5 Pro
- OnePlus 13
- iQOO 13
- Redmi K80 Extreme
HAZİRAN 2025’TEKİ EN GÜÇLÜ ORTA SEGMENT TELEFONLARI
- iQOO Z10 Turbo
- Redmi Turbo 4
- OPPO Reno14 Pro
- OnePlus Ace 3V
- OPPO Reno14
- Redmi K70E
- Honor 400
- Redmi Note 12 Turbo
- vivo S30
- iQOO Z8