Haziran ayının en güçlü telefonları açıklandı: İşte zirvedeki model

Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda dünya çapında en çok tercih edilen platformlardan biri olan AnTuTu, Haziran 2025 döneminin en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Amiral gemisi modellerin yanı sıra orta segment telefonların da yer aldığı bu liste, teknoloji tutkunlarının yeni cihaz seçimlerinde önemli bir rehber niteliği taşıyor.

İşte Haziran 2025’in en güçlü Android telefonları:

HAZİRAN 2025’TEKİ EN GÜÇLÜ TELEFONLAR

Red Magic 10S Pro+

vivo X200 Ultra

OPPO Find X8 Ultra (Uydu versiyonu)

vivo X200s

iQOO Neo10 Pro+

Honor GT Pro

OnePlus Ace 5 Pro

OnePlus 13

iQOO 13

Redmi K80 Extreme

HAZİRAN 2025’TEKİ EN GÜÇLÜ ORTA SEGMENT TELEFONLARI