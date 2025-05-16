Haziran maaşları erken ödenecek mi 2025? Memur ve emekli maaş günleri...

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2025 takvimine göre bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın memur maaş takviminden önceye denk gelmesi nedeniyle, bir sonraki ayın maaşlarını bekleyen kamu çalışanları, 2025 Haziran ayı memur maaşı ne zaman verilecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Memur maaşları her ay belirlenen tarihlerde kamu çalışanlarının hesaplarına ödeniyor.

Aynı zamanda emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatacağı açıklanmıştı. Maaşların da erken ödenme ihtimali akıllarda yerini aldı.

Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar...

MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK Mİ

Memur maaşları her ayın 15’inde hesaplara geçiyor. Emekli maaşları ise ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor.

Maaşların erken ödenmesine yönelik beklenti artsa da, resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Bayram ikramiyelerinin de 26 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor.