Hedonik açlık nedir, neden olur? İşte önleyen yöntem

Yağmur Dinç

Hedonizm, felsefi bir görüş olup, zevkin ve hazın yaşamın en önemli amacı ve en yüksek değer olduğu düşüncesine dayanır.

Hedonizme göre, insanın yaşamındaki asıl hedef, haz ve mutluluğu maksimize etmek, acıdan ise kaçınmaktır.

Bu bakış açısı, beslenme tarzımızda da etkisini göstermektedir.

Hedonik açlık olarak geçen terimde, insanlar aç olmadıkları halde yemek yer ve kilo alır. Ancak, aç değilken neden yemek yeriz ki? İşte, zevk bu noktada devreye girer.

Peki, hedonik açlık nedir ve nasıl mücadele edilir? Hedonik açlık nasıl önlenir? İşte bilgiler...

HEDONİK AÇLIK NEDİR

Hedonik açlık, fiziksel bir açlık durumu olmanın ötesinde, zevk veya tatmin arayışıyla ortaya çıkan bir açlık türüdür.

Hedonik açlık genellikle yüksek kalorili, şekerli, yağlı ve lezzetli yiyecekleri tercih etmeye yol açar. Bu yiyecekler beyin tarafından "ödül" olarak algılanır.

Yani, vücut gerçek anlamda yiyecek ihtiyacı hissetmiyor, ancak kişi psikolojik ya da duygusal sebeplerle yemek yemeyi arzuluyor.

HEDONİK AÇLIĞIN NEDENLERİ

Duygusal stres veya anksiyete, bazı insanları daha fazla yemek yemeye yönlendirebilir.

Mutsuzluk, depresyon, yalnızlık veya can sıkıntısı gibi duygularla başa çıkarken, insanlar genellikle "rahatlatıcı" yiyecekler arar.

Sosyal ortam, reklamlar, yiyeceklerin sürekli görünür olması da hedonik açlığı tetikleyebilir.

ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Duygusal açlık ile fiziksel açlık arasındaki farkı bilmek ve bu farkı farkında olarak yemek yemek önemli bir adımdır.

Stresle başa çıkmak için meditasyon, egzersiz, yürüyüş gibi sağlıklı yöntemlere yönelmek.

Yemeği yavaşça yemek ve lezzetlere dikkat etmek, hedonik açlığın yerine doygunluk duygusunu getirir.