Hekimlerin Piri İbn-i Sina'dan miras: Bu bitki beyni silip süpürüyor

Yağmur Dinç

Hekimlerin Piri olarak adlandırılan İbn-i Sina, sağlık alanında birçok tavsiyeyi tarihe geçirdi.

Şifalı bitkiler konusunda gerçekten bir alim olan Sina, hastalıklara alternatif reçeteler yazdı.

"Karabaş otu" da bu reçeteler arasında en etkili olanlardan biri.

İbn-i Sina'nın "beyin spürgesi" olarak adlandırdığı bu bitki, sağladığı pozitif etkilerle biliniyor.

BEYİN SÜPÜRGESİ

Karabaş otu, özellikle Orta Çağ tıbbında beyin fonksiyonlarını iyileştirmek, zihinsel berraklık sağlamak ve hafızayı güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

İbn-i Sina, bu bitkinin zihinsel yeteneklere olumlu etkileri olduğuna inanmış ve onu "beyin süpürgesi" olarak tanımlamıştır.

Ayrıca, günümüzde bazı çalışmalar, karabaş otunun hafızayı iyileştirme ve bilişsel işlevleri destekleme potansiyeline sahip olduğunu öne sürmüştür.