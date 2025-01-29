Hem Altın, Hem Döviz; Bu Akşama Dikkat Edin...

Yağmur Dinç

Fed, dünya çapında önemli bir merkez bankasıdır ve Amerika'nın ekonomik durumu, dünya ekonomisini doğrudan etkiler.

Bu yüzden, Fed'in faiz kararları, özellikle döviz kurları, hisse senedi piyasaları, emtia fiyatları ve gelişen piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olabilir.

Fed'in faiz kararı sadece ABD ekonomisini değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkileyebilen bir karar.

KRİTİK AKŞAM

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

FED ÖNCESİ PİYASALAR

Bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yatay seyirle 107,8 seviyesinden güne başladı.

Tahvillerdeki fiyatlamaların enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirten analistler, güçlü doların da söz konusu endişeyi beslemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 764 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 762 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,7351'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,7510 seviyesinden işlem görüyor.