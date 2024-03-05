Hem diyete, hem cebe uygun! Et-tavuk yerine geçiyor, 10 dakikada hazırlanıyor...

Diyettesiniz yada sağlıklı beslenmeyi hayat tarzınız haline getirmeye çalışıyorsunuz.
Muhtemelen listenizde günlük bir et-tavuk-balık tüketimi yer alacaktır.
Ancak her gün bunları yemek istemiyorsanız, protein ihtiyacınızı karşılayacak muadil gıdalar da var.
Özellikle kırmızı etin yerini tuttuğu belirtilen baklagil, hem maddi hem manevi yüzleri güldürüyor.
Protein deposu
Protein ihtiyacını karşılamak için yeşil mercimek gibi bitkisel protein kaynakları önemli bir alternatif olabilir.
Özellikle et tüketmeyen bireylerin diyetlerinde çeşitli protein kaynaklarına yer vermeleri, dengeli ve sağlıklı bir beslenme için önemlidir.
İster yemeği ister salatasını yapın. Oldukça kısa sürede hazırlanabilen yeşil mercimek seçenekleri, damaklara da hitap edecektir.