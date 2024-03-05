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Hem diyete, hem cebe uygun! Et-tavuk yerine geçiyor, 10 dakikada hazırlanıyor...

Hem diyete, hem cebe uygun! Et-tavuk yerine geçiyor, 10 dakikada hazırlanıyor... Bakliyatlar, etin az tüketildiği dönemlerde ağırlık verilmesi gereken protein kaynakları olarak biliniyor. Proteinden zengin olanlar sıralamasında özellikle yeşil mercimek, hem diyete hem cebe uygun geliyor.