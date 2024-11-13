Hem doyuruyor, hem kalbi koruyor! 150 TL’den satışa çıktı; kapış kapış gidiyor

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Yozgat'ta kestane sezonu açıldı ve tezgâhlarda yerini alan kestaneye olan ilgi giderek artıyor.

Kilosu 100-150 TL arasında değişen kestane, çevre bölgelerden alıcı buluyor.

Kestane satan esnaflar, talebin arttığını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getiriyor.

Kışın vazgeçilmezi haline gelen kestane, hem doyurucu özelliği hem de sağlığa faydalarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

BU YIL SATICILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yozgat'ta 20-25 yıldır pazarcılık yapan Mehmet Şahin, kestane sezonunun başladığını ve bu yılki fiyatların oldukça iyi olduğunu ifade etti.

Şahin, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Kestane sezonu Ekim ayında başlar Mart ayında biter. Fiyatlar bu sene gayet iyi.

Kuzu kestane dediğimiz kestane çeşidinin kabuğu kendiliğinden soyulur, biraz ufaktır ama çok lezzetli olur. Şekerci kestane de tatlıdır. İyi kestane kendisini belli eder. ‘Ben buradayım' der.

“Bu sene Çin kestanesi yok. Türkiye'ye girişi yasaklandı. Çin kestanesi yemliktir. İçi sarı ve acı olur. Köpürür ve yenmez. Zaten kendi kestanemiz bize yetiyor” dedi.

BİRÇOK DERDE DEVA

Kestane, içerdiği yüksek miktarda diyet lifi sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Kestanede bulunan sağlıklı yağ asitleri, kalp sağlığını koruyarak kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynar.

Diyabet hastaları için büyük önem taşır, çünkü kestane tüketimi kan şekerinin ani yükselmesini engeller.

İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin vücuda verdiği zararı azaltır ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.