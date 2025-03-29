Hem elektrikli, hem katlanabilir, hem uygun… BİM’de bisiklet çılgınlığı başlıyor! İşte fiyatları

Haber Merkezi

BİM, Nisan ayına özel ilk aktüel kataloğunu yayımladı.

Bu hafta, Pet Su Sebili ve Otomatik Pet Mama Kabı gibi evcil hayvan sahiplerinin ilgisini çekecek ürünlerin yanı sıra, Omix X6 Cep Telefonu ve Lav Cam Saklama Kabı çeşitleri de raflarda yer alacak.

Her yaştan tüketiciye hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle, BİM 4 Nisan'da alışveriş yapmayı keyifli hale getirecek.

Ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok seçenek de bu hafta indirime giriyor.

ift Kişilik Nevresim Seti, Elektrikli Bisiklet, Heifer Şarjlı Kablosuz Süpürge ve Arzum Mutfak Robotu gibi popüler ürünler de 4 Nisan aktüel kataloğunda yerini alacak.

Ayrıca, Dikey Buharlı Ütü ve daha birçok kullanışlı ürün de BİM mağazalarında satışa sunulacak.

İşte BİM 4 Nisan indirim kataloğu: