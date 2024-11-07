Hem hızlı, hem ucuz! ŞOK’a 3D yazıcı geliyor: İşte renkleri ve fiyatı

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ŞOK Market’in 9 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu tüketicilerle buluştu.

Her hafta olduğu gibi Çarşamba günü kampanyalarıyla tanınan ŞOK, bu kez Cumartesi gününe özel bir fırsat sunarak teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor.

3D yazıcı, bu haftanın en çok ilgi gören ürünü olurken, uygun fiyatıyla satışa sunulacak.

Katalogda, 3D yazıcı dışında oyuncaklardan kırtasiye malzemelerine, mutfak eşyalarından ev dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi de mevcut.

Her kesimden tüketiciye hitap eden bu kampanya, bütçe dostu fiyatlarla kaliteli alışveriş yapma imkanı sunuyor.

İşte 9 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu…