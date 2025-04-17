Hem şarjlı, hem pilli! ŞOK’a su pompası geliyor… İşte fiyatı

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Her hafta heyecanla beklenen ŞOK aktüel kataloğunun 19 Nisan 2025 sayısı nihayet yayınlandı!

Uygun fiyatlı alışverişin adresi olan ŞOK, bu hafta da birbirinden cazip ürünleri raflara taşıyor.

Kataloğun yıldızı bu kez Alpina beyaz ankastre set oldu. Hem estetik hem işlevsel olan bu set, peşin fiyatına 6 taksit, 300 TL Win Para kazanma fırsatı, ücretsiz kurulum ve 7000 adet stok avantajıyla satışa çıkıyor.

Pilli şarjlı su pompası sadece 139 TL’ye raflarda yerini alırken, tekstil ürünleri de kampanyadan nasibini alıyor.

Ayrıca bu hafta kadın ve erkek terlikleri ile aksesuarlı terlik modellerinde de dikkat çeken indirimler sunuluyor.

İşte ŞOK 19 Nisan indirim kataloğu: