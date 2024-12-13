Hem siliyor, hem süpürüyor! ŞOK ucuza Dyson V15s getiriyor; işte fiyatı

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ŞOK Market, 18 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlediği kampanya haftası ile müşterilerine büyük avantajlar sunuyor.

Yıl sonuna özel olarak hazırlanan kampanyada, teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, giyimden temel ihtiyaçlara kadar birçok kategoride çarpıcı indirimler yer alıyor.

Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde kasada ekstra indirim fırsatı sunarak, müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Ancak unutmayın, bu avantajlı kampanyalar stoklarla sınırlı ve yalnızca 31 Aralık’a kadar geçerli.

İşte ŞOK 18 Aralık Aktüel Katalog: