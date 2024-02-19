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Hem takın, hem yatırım yapın! Arpa bileziği gören soluğu kuyumcuda alıyor… İşte fiyatları

Hem takın, hem yatırım yapın! Arpa bileziği gören soluğu kuyumcuda alıyor… İşte fiyatları Altın dünyasının yeni yıldızı Arpa bilezikler kapış kapış satılacak. Bu muhteşem trend, altın severlerin kalbini fethetmeye hazır. Hem göz alıcı, hem uygun fiyatlı.