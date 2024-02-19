Hem takın, hem yatırım yapın! Arpa bileziği gören soluğu kuyumcuda alıyor… İşte fiyatları

Altın dünyasının yeni parlayan yıldızı Arpa bilezikler, altın severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor!
Bu muhteşem trend, şıklığı ve uygun fiyatıyla adeta kalpleri fethedecek.
Altın takı dünyasında heyecan verici bir döneme hazır olun çünkü Arpa bileziklerin eşsiz tasarımları sizi büyüleyecek.
Modern ve şık takılara ilgi duyanlar, bu bilezikleri bileklerinde görünce hayran kalacaklar.
Yaklaşık 10 gram civarındaki bu bilezikler, yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra takı takmayı sevenler tarafından da tercih ediliyor.
Altın dünyasının yeni favorisi olan Arpa bilezikler, kapış kapış satılacak gibi görünüyor. İşte fiyatı…
Arpa bilezik fiyatları
22 Ayar Arpa Kelepçe Bilezik 9,05 gram 29.380 TL civarında
14 Ayar Çift Pullu Arpa kesim Kelepçe Bilezik 10,82 gram 23.233 TL civarında
14 Ayar Altın Pullu Arpa Zincir Kolye 55cm 20.030 TL civarında