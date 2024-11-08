Hem uygun fiyatlı hem de masrafsız! İşte, sanayi yüzü görmeyen o modeller…

Haber Merkezi

Araba sahibi olmak isteyenler ya da elinde bulunan nakit parasını araç fiyatları yükselmeden değerlendirmek isteyen birçok kişi tercihini hem masrafsız hem de uygun fiyatlı olan modellerden yana kullanmak istiyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre, 425 bil lira ile 525 bin lira arasında olan ve hem az yakan hem de neredeyse hiç arıza yapmayan modeller listelendi.

Söz konusu listede yer alan araçlar fiyatlarıyla ilgi odağı olmasının yanında sanayi masrafında da araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek.

SANAYİ YÜZÜ GÖRMEYEN O MODELLER…

PEUGEOT 301 – 1.6 92 beygir

RENAULT SYMBOL – 1.5 90 beygir

CITROEN C-ELYSEE – 1.6 92 beygir

HYUNDAI ACCENT ERA – 1.4 97 beygir