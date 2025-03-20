Hemen bildirin uyarısı yapıldı: Bunu yapana 557 bin 212 TL ceza kesilecek

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Antalya’nın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Kemer orkidesi, biyokaçakçılık tehdidiyle karşı karşıya.

AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve ANTOK Başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, dünyada yalnızca Beydağları Sahil Milli Parkı’nda yetişen bu nadir orkidenin yumrularının yurt dışındaki bazı sitelerde satışa sunulduğunu belirtti.

Salep üretiminde kullanılan orkidelerin doğadan kaçak olarak sökülmesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz, bunun sadece ekonomik bir kayıp olmadığını, aynı zamanda geri dönülemez ekolojik bir yıkıma yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Deniz, biyokaçakçılığa karşı sıkı önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bu genetik mirasımıza sahip çıkmazsak, bir daha geri getiremeyiz” dedi.

KOPARMANIN CEZASI 557 BİN 212 TL

Bitki koparmanın büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen İsmail Gökhan Deniz, "Tehdit altında olan veya tehlikeye açık bitki ve hayvan türlerinin herhangi bir dokusunu almak, o türün geleceğini tehdit etmektir. Bu nedenle izinsiz bitki sökmenin cezası 1 milyon TL'yi geçebiliyor. Bu bölgeye has Kemer orkidesini koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL. Vatandaşlarımız şunu bilmeli; Bir bitkiyi doğadan koparıp balkonlarında veya bahçelerinde yetiştirmek isteyebilirler. Ancak emin olun, o türler doğal ortamlarından uzaklaştıklarında yaşamaya devam edemezler. Topraktan bir süre aldıkları enerjiyle çiçek açabilirler ancak nesillerini devam ettirmeleri için doğal ekosistemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, hiçbir endemik veya korunması gereken bitki doğal ortamından alınmamalı" dedi.

KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİN

Deniz, gümrüklerde yapılan son operasyonlarda binlerce tohum ve bitkinin ele geçirildiğini belirterek, endemik türlerin internet üzerinden satışa sunulmasının durumun ciddiyetini gözler önüne serdiğini söyledi.

Biyokaçakçılığın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz, şu sözleri ekledi:

“Vatandaşlar herhangi bir bitkisel veya hayvansal materyal toplayan kişileri gördüklerinde, jandarma veya kolluk kuvvetlerine haber versin. Bilimsel araştırmalar dahi belirli izinler gerektiriyor. Bu izinler olmadan yapılan her türlü toplama suçtur. Bir yaprak veya tohum dahi ülkemizin biyolojik zenginliğinden çalınan bir değerdir" (DHA)