Hemen paranızı çekin! O banka 250 şubesini kapatıyor... Almanya'nın önde gelen bankalarından Postbank, 2026 yılına kadar mevcut 550 şubesinden yaklaşık 250'sini kapatmayı planlıyor.

ensonhaber.com

Almanya bankacılık sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Postbank, Deutsche Post’un finans kuruluşu olarak hizmet veriyor.

Almanya’da ikamet eden milyonlarca vatandaşımızın önemli bir bölümü Postbank üzerinden bankacılık faaliyetlerini yürütüyor.

Banka, müşterilerini şoke eden bir karara imza attı.

Şubelerini kapatıyor

Postbank, 2026 yılına kadar mevcut 550 şubesinden yaklaşık 250'sini kapatmayı planladığını açıkladı.

Yaşadığı kentte artık Postbank şubesi kalmayan müşteriler paralarını çekmek için şubelere akın etti.

Deutsche Bank'ın Perakende Satıştan Sorumlu Başkanı Claudio de Sanctis, şube azaltımlarını ilk olarak Financial Times'a verdiği bir röportajda duyurdu.

Handelsblatt'a konuşan bir sözcü, "Bir süredir müşterilerin bankacılık işlemlerini giderek daha fazla internet üzerinden gerçekleştirdiğini ve nakitsiz ödeme oranının arttığını gözlemliyoruz" dedi.