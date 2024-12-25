Her arabada yer alıyor! Uzun süre kullanmak oksijeni bitiriyor

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Araçların klima ve ısıtma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan iç sirkülasyon düğmesi araç içindeki havanın yeniden dolaşmasını sağlamasıyla bilinir.

Bu düğme kullanıldığında araç içine dışarıdan hava girişi kesilir ve yalnızca içerideki havanın sürekli olarak tekrar edilmesini sağlar.

Bu tuş sayesinde, dışarıdaki sıcak ya da kirli havayı içeri almadan, kabin içindeki sıcaklığı hızlı bir şekilde ayarlanması kolaylaşır.

Aynı zamanda dışarıdan sıcak hava almak yerine içerideki serin havayı yeniden dolaştırarak daha az enerji tüketen klima sistemi sayesinde, özellikle sıcak günlerde aracınız çok daha hızlı soğur.

SÜREKLİ OLARAK KULLANILMAMALI!

Her ne kadar enerji tasarrufu sağlayarak sıcak ya da soğuk havanın araç içinde sirküle olması sağlanıyor olsa da bu tuşun sürekli açık olması aracın dışarıdan temiz hava almasını kesmesine neden olduğundan oksijen seviyesinin azalarak karbondioksit birikimine neden olduğundan sürekli kullanımı uygun değildir.

Kabin içindeki hava sürekli döndüğünde, özellikle birden fazla yolcu varsa, nem seviyesi artar. Bu da camlarda buğulanmaya neden olarak görüşünüzü engelleyebilir.

Sürekli sirküle edilen hava, nem oranının artmasına ve oksijen seviyesinin düşmesine neden olduğundan araçtaki yolcuların ve sürücünün uykulu hissetmesine yol açabilir.