Her derde deva! İnciri zeytinyağı ile tüketin o faydalardan yararlanın... Sağlık açısından oldukça faydalı olan incir ve zeytinyağı ikilisi bir araya geldiğinde adeta mucizeler yaratıyormuş. Bakın inciri zeytinyağı ile tüketmek nasıl faydalar sağlıyormuş.

Haber Merkezi

En az tazesi kadar faydalı olan kuru incir besleyiciliği ile öne çıkar. İçerisinde B, A, C ve K vitaminleri bulunan kuru incir adeta bir şifa deposudur.

Demir bakımından da oldukça zengin olan kuru incir bir de zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde mucizeler yaratıyormuş.

Kuru inciri faydalı yağlar arasında bulunan zeytinyağı ile birlikte tüketmek faydaları adeta ikiye katlıyormuş.

Birçok sağlık sorununu gidermede oldukça etkili olan zeytinyağlı incir bakın hangi rahatsızlıkların kökünü kazıyormuş.

KURU İNCİRİ ZEYTİNYAĞI İLE TÜKETİN

Sağlığınız için birçok fayda içeren kuru inciri zeytinyağı ile tüketmek özellikle mide rahatsızlıklarının giderilmesinde oldukça etkili oluyormuş.

Mide merhemi olarak da adlandırılan bu karışım midedeki çeşitli bakteri ve ülserleri yok etmede etkili bir silahmış.

Bağırsak hastalıklarının giderilmesinde de etkili olan zeytinyağlı incir kabızlık ve hemoroit gibi rahatsızlıklarında adeta kökünü kazıyormuş.

Anemi şikayeti olan kişilerde içerdiği faydalı bileşenler sayesinde kan yapıcı etkilerde sunuyormuş. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte en çok şikayet edilen rahatsızlıkların başında gelen bronşitin tedavisinde de etkili oluyormuş.

Bu karışımı hazırlamak için ise, cam bir kavanoza 1 litre soğuk sıkım sızma zeytinyağını boşaltın ardından 40 adet kuru inciri (ikiye bölerek) zeytinyağının içine atın.

40 gün kalacak şekilde buzdolabına konur. 40 gün sonra, kahvaltıdan en az 30 dakika önce, her gün aç karnına bir (yarıya bölünmüş) incir yiyerek sağlığınızı korumaya alın.