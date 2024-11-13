Her evde bulunuyor; Arabasına süren pasta cilaya götürmüyor...

Yağmur Dinç

Araba farları; yağmur, kar, nem, çamur ve güneş ışığı gibi çevresel faktörlere maruz kalma sonucunda sararabilir ve matlaşabilir

Kılcal çiziklerin ve pürüzlerin arasına dolan kireç ve kir tortuları da farın üzerini mat, pürüzlü, sarı ve bulanık bir hale getirir.

Aracınızın sararan farlarını ilk günkü görünümüne kavuşturmak mümkündür. Üstelik sanayiye gitmeden...

İşte uygulamanız gereken o yöntem!

DİŞ MACUNU

Diş macunları genellikle hafif aşındırıcı maddeler içerir. Bu maddeler, dişlerdeki plak ve lekeleri temizlerken, araba farlarındaki sararmış veya matlaşmış tabakaları da temizlemeye yardımcı olabilir.

Farın üzerindeki toz ve kirleri temizleyin. Farın tamamen kuru olduğundan emin olun.

Bir miktar diş macununu temiz bir bez veya yumuşak bir süngere sıkın. Bezle diş macununu farın üzerine nazikçe yayın.

Diş macununu farın üzerinde dairesel hareketlerle ve nazikçe ovalayın.

Farı, nemli bir bezle temizleyin ve ardından bol su ile durulayın.