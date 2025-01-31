Her Gün 100 Defa Okunacak Şaban Ayı Duası! Bin Senelik İbadet Sayılıyor...

Yağmur Dinç

Üç Aylar takviminde Recep ayını bitiren İslam alemi, bugün itibarıyla Şaban ayını idrak ediyor.

İçinde Berat Kandili'ni barındıran ve Ramazan'ın habercisi olan Şaban, Peygamber Efendimiz tarafından "Benim ayım" olarak adlandırılmıştır.

Şaban ayı, manevi olarak Ramazan’a hazırlık ayıdır. Bu ayda ibadetleri artırmak, Ramazan’ın bereketini daha derinden hissetmeye vesile olur.

Bu kapsamda, "Şaban ayında okunacak dua" sıklıkla araştırılmaktadır.

ŞABAN AYI DUASI 2025

Şaban ayı boyunca günde 100 defa okuması tavsiye edilen dua şu şekildedir:

“Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l Kur’ân.

Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir:

"Lâ ilâhe illallâh vela na'budu illa iyyah muhlisine lehud-din velev kerihel kafirun."



