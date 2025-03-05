Her gün duş almak bakın neye sebep oluyor...

Yağmur Uçar

Her gün duş almak, kişisel hijyen açısından genellikle sağlıklı bir alışkanlık olarak kabul edilir, ancak bu alışkanlık bazı durumlarda cildin doğal dengesini bozabilir.

Duş almanın sıklığı, cilt tipine, yaşam tarzına ve kişisel tercihlere göre değişebilir.

Yaz aylarını es geçersek; normal havalarda her gün duş almak, zararlı olabilir.

Dermatologlar bu konuya dikkat çekiyor; İşte her gün yıkanmanın inanılmaz zararları...

ZARARLARI ŞAŞIRTTI

Cilt, suya maruz kaldığında doğal yağlarını kaybedebilir.

Sık duş almak, özellikle sıcak su kullanımı, cildin kurumasına neden olabilir. Bu da ciltte pullanma, çatlama veya kaşıntıya yol açabilir.

Aşırı duş almak, cildin doğal pH dengesini bozabilir. Sabun ve şampuanlar, ciltteki zararlı bakterileri temizlemenin yanı sıra, yararlı bakterileri de öldürebilir.

Her gün duş almak, saçın doğal yağlarını da temizler. Bu, saçın kurumasına, kırılmasına ve cansız görünmesine neden olabilir.