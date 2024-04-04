Her şey tersine dönüyor! Akın akın gelecek; Bayramda plan yapan, iptal etsin... Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Türkiye'nin birçok bölgesinde son günlerde adeta yazı andırıyordu. Ancak durum tersine dönüyor. Bayramda plan yapanlar pişman olacak.

ensonhaber.com

El Nino'nun etkileriyle birlikte, hava sıcaklıklarında yaşanan belirsizlik ve tutarsızlık devam ediyor.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, nisan ayının başlarında insanların tişört giyerek dolaşmalarına sebep oldu.

Erken gelen ısınma, yaz aylarının ne kadar sıcak geçeceği endişesini artırırken, meteoroloji yetkilileri yeni bir uyarıda bulundu.

Ülke genelinde yaşanan bu sıcaklık artışı, insanları bayramda nasıl bir hava bekledikleri konusunda meraklandırdı.

Bakın bayramda hava nasıl olacak…

Planlar bozuldu

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yağmuru müjdeledi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda yurdun %60'ı yağmur görebilir. Tatilde yağmur piyangosu nereleri vuracak henüz tam belli değil. Bir yağış durumu var sürekli bölge değiştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."