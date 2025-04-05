Herkes davetli! TFF açıkladı: O maç biletleri ücretsiz

Yağmur Uçar
TFF'den futbol tutkunlarına müjde...
Kadın A Millî Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında 8 Nisan Salı günü Sivas'ta Slovenya ile oynayacak.
Ay-yıldızlılar, bu önemli maçta Sivaslı futbolseverlerin coşkusunu arkalarına alarak sahada galibiyet arayacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.
BİLETLER ÜCRETSİZ
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar için biletler ücretsiz olacak.
Passolig kart zorunluluğu bulunmayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecekler.