Haberler



Bilgi



Herkes davetli! TFF açıkladı: O maç biletleri ücretsiz

Herkes davetli! TFF açıkladı: O maç biletleri ücretsiz A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü haftasında 8 Nisan Salı günü Slovenya ile oynayacağı müsabakayı taraftarların ücretsiz olarak izleyebileceği duyuruldu.