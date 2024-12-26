Herkes keklere bakıyor, ama ayıyı bulamıyor! 7 saniyeniz var…

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Zeka bulmacaları, yalnızca eğlenceli bir aktivite değil, aynı zamanda beyniniz için harika bir egzersizdir.

Mantıksal, analitik ve eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmek için ideal bir yöntem sunan bu bulmacalar, problem çözme yeteneğinizi ve bilişsel kabiliyetlerinizi artırır.

Peki, kartal gözlere ve keskin bir zekaya sahip misiniz?

Bu sorunun cevabını öğrenmek için hemen bu zeka bulmacasını çözmeyi deneyin!

Yukarıdaki görselde taze kekler yer alıyor. Ancak bu keklerin arasına gizlenmiş bir ayı var.

Göreviniz gizli ayıyı 7 saniye içinde bulmak.

Bu zeka bulmacası görsel becerilerinizi ve zekanızı test edecek.

Bulan okuyucularımızı tebrik ediyoruz, keskin bir beyne ve yüksek bir zeka seviyesine sahipsiniz.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: