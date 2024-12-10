Herkes onu aradı: İşte altın bilezik tatlısı

Yağmur Dinç

2024 yılının sonuna doğru, Google Türkiye arama verilerini yayınladı.

Buna göre, ismi pek bilinmeyen özellikle bayramlarda ve özel günlerde yapılan altın bilezik tatlısı öne çıktı.

Altın bilezik tatlısı, irmik, fındık ve şerbetle yapılan, görünümüyle bileziklere benzeyen bir tatlı.

Tatlının görünümü bileziklere benzediği için bu adı almıştır.

ALTIN BİLEZİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 adet yumurta

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı kavrulmuş fındık

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti İçin:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

4 damla limon suyu

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra üzerine toz şekeri ekleyip karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şeker eridikten sonra limon suyunu da ekleyin ve karıştırarak 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Şerbet kaynar haldeyken ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tatlı hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını bir kabın içine alın, pudra şekerini ekleyerek mikserle çırpın. Tereyağının üzerine yumurtaları ekleyip çırpma işlemine devam edin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın, irmiği ve kavrulmuş fındığı da ekleyip karıştırın.

Unlu karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve elinizle yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısını sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıları soğuk şerbetin içerisine alın ve tamamen soğuması için üzerlerini kapatın.

Şerbetini çeken tatlıları servis tabağına alın ve isteğe bağlı olarak üzerini süsleyin.